Po wieloletniej współpracy z chłopakami z zespołu Clock Machine oraz kooperacji w elektronicznym duecie Bass Astral x Igo, Igor Walaszek postanowił przeżyć swój debiut raz jeszcze. Pierwszym singlem zwiastującym solowy debiut jest utwór "Helena".



Tytuł singla nie jest przypadkowy. Helena to imię córeczki Igo, która przyszła na świat pod koniec 2021 roku. Wiadomość o dziecku była Igo i jego żony wyjątkowa.

"Utwór przeszedł wiele metamorfoz i miał wiele rozpoczętych tekstów. Za każdym razem kiedy wydawało nam się że już to mamy, wyczuwałem że warto jeszcze poczekać, że w moim życiu wydarzy się coś jeszcze, co nada utworowi emocjonalnego blasku. Doskonale pamiętam moment, w którym dowiedziałem się, że moja żona jest w ciąży. To był zdecydowanie ten moment. W ciągu kilku godzin miałem skończony zupełnie nowy tekst, który po prostu ze mnie wypłynął. To są te momenty, za które kocham sztukę - momenty prawdziwej szczerości. Premiera ma miejsce dokładnie miesiąc po narodzinach małej. Przypadek? Nie chcę wierzyć w takie przypadki" - mówi Igo.

Za muzykę do utworu "Helena" odpowiedzialni są Bartosz Dziedzic i Aleksander Krzyżanowski - autorzy ostatniego hymnu Męskiego Grania.

Kim jest Igo?

Igor Walaszek - znany pod pseudonimem Igo - pochodzi z Krakowa, gdzie w 2009 roku wraz z grupą przyjaciół założył rockowy zespół Clock Machine.

Mimo swoich rockowych predyspozycji nie zamyka się wyłącznie w tym gatunku i od 2015 roku wraz z Kubą Traczem tworzy elektroniczny duet Bass Astral x Igo, który zakończył działalność po wydaniu płyty "Satellite".

W 2019 roku Igor został, obok Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego i Organka, członkiem Orkiestry Męskiego Grania. Rok później również zasilił jej skład, tym razem z Darią Zawiałow i Błażejem Królem.

Wystąpił na takich festiwalach, jak Open'er Festival, Kraków Live Festival, Przystanek Woodstock, OFF Festival, czy Audioriver. Współpracował m.in. z Sokołem, Miuoshem czy Sistars.