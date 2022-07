Igo prezentuje czwarty singiel z nadchodzącej solowej płyty.

Po "Helenie", "Brudasie" i "To też o Tobie" nadszedł czas na pierwszy angielskojęzyczny utwór pt. "I need no love"



Słuchacze mogą go znać już z sesji live dla Global Citizen, która miała zwrócić uwagę na kryzys uchodźczy na Ukrainie i całym świecie. Ponadto utwór pojawił się w programie Projekt Cupid, w którym osoby z niepełnosprawnościami poszukiwały miłości.

Clip I need no love

"Utwór ten został zainspirowany właśnie ludźmi z niepełnosprawnościami, którzy tak samo potrzebują miłości. Mówi o tym, że wszyscy na nią zasługują. Ukazuje lęk przed miłością, a jednocześnie podkreśla, że bardzo jej potrzebujemy" - mówi sam Igo.



Animacja "Re-collapse" autorstwa Betiny Bożek powstała w ramach partnerstwa Iglo Records i Papaya Films podczas tegorocznej edycji konkursu i programu rozwoju talentów Papaya Young Creators.

Clip Igo Brudas

Kim jest Igo?

Igor Walaszek - znany pod pseudonimem Igo - pochodzi z Krakowa, gdzie w 2009 roku wraz z grupą przyjaciół założył rockowy zespół Clock Machine.

Mimo swoich rockowych predyspozycji nie zamyka się wyłącznie w tym gatunku i od 2015 roku wraz z Kubą Traczem tworzy elektroniczny duet Bass Astral x Igo, który zakończył działalność po wydaniu płyty "Satellite".

Clip Bass Astral Pałace - & Divines

W 2019 roku Igor został, obok Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego i Organka, członkiem Orkiestry Męskiego Grania. Rok później również zasilił jej skład, tym razem z Darią Zawiałow i Błażejem Królem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Organek: Dla nas nie był problem, że by wystąpić w eliminacjach WOŚP/ INTERIA.TV

Wystąpił na takich festiwalach, jak Open'er Festival, Kraków Live Festival, Przystanek Woodstock, OFF Festival, czy Audioriver. Współpracował m.in. z Sokołem, Miuoshem czy Sistars.