Ignea: Album "Dreams Of Lands Unseen" w szczegółach

Trzeci longplay kwintetu z Kijowa wyprodukowali rodzimi fachowcy Maksym Pasichnyk vel Max Morton (także miks i mastering) oraz Dmitriy "Kim" Gerasimov (tylko partie perkusji). W utworze "Opiumist" zaśpiewał gościnnie Tuomas Saukkonen, muzyk znany z fińskich grup Before The Dawn, Wolfheart i Dawn Of Solace.

"Dreams Of Lands Unseen" będzie albumem konceptualnym osnutym wokół życiorysu Sofiji Jablonskiej, zmarłej w 1971 roku, ukraińskiej pisarki i dziennikarki, która podróżując do najodleglejszych miejsc na świecie dokumentowała losy rdzennej ludności.

Dodajmy, że na czele formacji Ignea stoi wokalistka Helle Bogdanova, a muzyka zespołu łączy w sobie ciężkie riffy spod znaku symfonicznego i progresywnego metalu, pierwiastki muzyki elektronicznej oraz (często bliskowschodni) folk. Grupa, ciesząca się dziś sporą popularnością nie tylko w sieci - zwłaszcza po koncertach u boku Butcher Babies i Kobra And The Lotus z 2018 roku - może się też pochwalić nagrodą w kategorii Najlepszego ukraińskiego zespołu metalowego.

Nowa płyta Ignea trafi do sprzedaży 28 kwietnia nakładem austriackiej Napalm Records.

Do premierowej kompozycji "Nomad's Luck" grupy Ignea nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo IGNEA - Nomad's Luck (Official Video) | Napalm Records

Ignea - szczegóły płyty "Dreams Of Lands Unseen" (tracklista):

1. "Téoura"

2. "Dunes"

3. "Camera Obscura"

4. "Далекі Обрії"

5. "To No One I Owe"

6. "Incurable Disease"

7. "Nomad’s Luck"

8. "The Golden Shell"

9. "Opiumist"

10. "Zénith".