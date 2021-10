Przed sądem Eric Benson pytany o zawód odpowiedział, że jest tour managerem w biznesie muzycznym i właśnie szuka pracy. Mieszka w hotelu w Charlottenburgu, w Berlinie, w Niemczech i płaci 30 euro za dzień. Ma problemy finansowe. "Ojciec przysłał pieniądze", ale "niedługo się skończą" - tłumaczył niepłacący alimentów ojciec trójki dzieci, relacjonuje dziennik "Bild".



Synowa Iggy'ego Popa nazywa się Sandrina Koemm-Benson. Eric Benson i odnosząca sukcesy 47-letnia konsultantka PR są małżeństwem od marca 2015 roku. Sandrina podkreślała, że Eric to "miłość mojego życia". Teraz przed sądem kobieta mówi o swoim mężu: "przez siedem lat nie pracował i żył na mój koszt". Pracowała nawet do 80 godzin tygodniowo - pisze dziennik "Berliner Kurier".



W sądzie zeznała, że 15 lipca 2020 r. chciała wyjść rano z domu, miała umówione spotkania. Wtedy wrócił mąż, który "przez dwa dni był poza domem z moimi pieniędzmi, samochodem, kluczem do domu z przypadkowymi ludźmi".

Syn Iggy'ego Popa "wpadł w szał"

Doszło do kłótni przy drzwiach wejściowych. Benson miał "umyślnie uwięzić swoją żonę" między drzwiami i framugą, kiedy szarpnięciem zamknął drzwi. Kobieta "odczuwała znaczny ból lewej strony ciała, a także kręgosłupa", wynika z oskarżenia.



"Chciałem wtedy zatrzasnąć za nią drzwi, ale ona po prostu została w progu. To było przeoczenie, przepraszam" - tłumaczył oskarżony.



Potem Benson miał wpaść w szał - "kopał ściany i drzwi, powodując ich pękanie i przebijanie". Majstrował przy urządzeniach elektrycznych i meblach - w akcie oskarżenia wymieniono 23 uszkodzone przedmioty. Od komputerów po lampki nocne, antyczne posągi Buddy wykonane z drewna po lustro ścienne. Szkody wyniosły 18 400 euro.



Sąd skazał Bensona na 2250 euro grzywny.



Iggy Pop - amerykański piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, perkusista i aktor, nazywany jest "ojcem chrzestnym punka". Eric Benson wywodzi się ze związku 74-leniego dziś artysty z Paulette Benson. Syn pracował u ojca przez 15 lat.



W latach 70. XX wieku Iggy Pop mieszkał razem z Davidem Bowiem przy Hauptstrasse w berlińskiej dzielnicy Schoeneberg w Niemczech. Po tym, jak po ślubie z Sandrine Benson zamieszkał w Berlinie prasa pisała, że "syn idzie w ślady ojca".

