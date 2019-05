Iggy Azalea: Zobacz nowy teledysk "Started". Kiedy nowa płyta raperki?

Australijska raperka Iggy Azalea po problemach z wytwórniami płytowymi, końcem roku założyła własną, by wydać swój drugi album studyjny. Nie tak dawno zaprezentowała klip "Started", który zapowiada nowe wydawnictwo i rozgrzewa atmosferę przed premierą.

Iggy Azalea zaprezentowała klip "Started", który zapowiada jej drugi studyjny album /Don Arnold/WireImage /Getty Images

Fani Iggy Azaeli na jej kolejny album czekają już od pięciu lat. Raperka w ostatnich latach miała trochę problemów, wśród nich m.in. wojnę z wytwórnią płytową.



W jej wyniku Universal Music Group zaproponowało jej przeniesienie do Island Records. Ostatecznie jednak, końcem 2018 roku, Azalea założyła własny label - Bad Dreams.



Bad Dreams trafiło pod skrzydła EMPIRE, która wydaje m.in. Tygę, Brockhampton, Daza Dillingera i Andersona .Paaka.

"A więc dziś jest ten dzień. Oficjalnie ogłaszam, że dystrybutorem mojej nowej wytwórni będzie EMPIRE. Jestem zadowolona możliwością nowego, w stu procentach niezależnego, rozdziału" - napisała na Twitterze.

Umowa partnerska między Iggy a EMPIRE opiewa na 2,7 miliona dolarów. Azalea będzie mogła kontraktować innych artystów, zachowa prawa do swoich nagrań i będzie działać całkowicie niezależnie.



Pod szyldem własnej wytwórni raperka wydała do tej pory dwa utwory: "Sally Walker" i najnowszy "Started". Obydwa promują nowy - drugi studyjny album - "In My Defense". Jak zapowiedziała artystka, wydawnictwo trafi do sprzedaży najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca. Dodała też, że premiera na pewno odbędzie się przed 30 czerwca.



Iggy zdradziła, że skupia się aktualnie tylko na albumie, przed którego wydaniem na pewno nie usłyszymy już żadnego nowego kawałka.



Na nowej płycie usłyszymy też gości, nie ma jednak pewności, kto to będzie. Iggy wprawdzie nawiązała współpracę z Brooke Candy, nie wiadomo jednak, czy ich wspólny utwór "Cum" znajdzie się na trackliście.



Azalea zdradziła, że póki co skończyła prace nad częścią wydawnictwa i czeka, aż zaproszeni przez nią artyści prześlą swoje partie wokalne.



W jednym z filmików Azalei ze studia nagraniowego widać było kartkę z tytułami utworów. Znamy więc 10 z 12, które znajdą się na płycie:



1. "Started"

2. "Thanks I Get"

3. "Sally Walker"

4. "Freak Of The Week"

5. "Spend It"

6. "Fuck It Up"

7. "Clap Back"

8. "Comme des garcons"

9. "I Just Wanna Fuck"

10. "Princess Cut"

11. "TBA"

12. "TBA".

Ostatnim wydawnictwem Azalei jest jej EP-ka "Survive The Summer" z lipca 2018 roku. Na następcę debiutu "The New Classic" fani raperki czekają już pięć lat.



