Iggy Azalea zakłada własną wytwórnię. Kiedy płyta?

Iggy Azalea na początku listopada ogłosiła, że zakończyła współpracę z Island Records. Dwa tygodnie później na Twitterze potwierdziła, że zakłada własną wytwórnię oraz znalazła dystrybutora swoich nagrań.

Label raperki trafił pod skrzydła EMPIRE, która wydaje m.in. jej dobrego przyjaciela, Tygę, Brockhampton, Daza Dillingera i Andersona .Paaka.



"A więc dziś jest ten dzień. Oficjalnie ogłaszam, że dystrybutorem mojej nowej wytwórni będzie EMPIRE. Jestem zadowolona możliwością nowego, w stu procentach niezależnego, rozdziału" - napisała.

Umowa partnerska między Iggy a EMPIRE opiewa na 2,7 miliona dolarów. Azalea będzie mogła kontraktować innych artystów, zachowa prawa do swoich nagrań i będzie działać całkowicie niezależnie.



Ostatnim wydawnictwem Azalei jest jej EP-ke "Survive The Summer" z lipca tego roku. Na następcę debiutu "The New Classic" fani raperki czekają już cztery lata.



W pewnym momencie jej sympatycy zaczęli zarzucać jej, że częściej publikuje rozebrane zdjęcia na Instagramie niż nową muzykę.



"Mówcie, co chcecie o moich zdjęciach na Instagrama, ale szczerze to dla mnie inny obszar kreatywności, na którym mogę się skupić - kiedy czasem jestem w ponurym miejscu lub czuję się w stagnacji. Przez większość czasu chcę, aby mój projekt ukazał się nawet na wczoraj. Ale nie tylko ja o tym decyduję" - napisała 28-letnia Australijka.

"Może zabrzmi to głupio, ale ich publikowanie pomaga mi czuć się pozytywnie i utrzymuje umysł w przestrzeni twórczej. Naprawdę cieszę się, że mogę zrobić coś bez czyjegoś pozwolenia" - dodała.