Iggy Azalea wróciła na Instagrama. Nie było żadnej ciąży?

Iggy Azalea to australijska raperka, która swoją karierę rozpoczęła w 2014 roku. Wydała wtedy hit "Francy", nagrany wraz z Charli XCX. Piosenka przez pięć tygodni królowała na liście Billboard Hot 100, a 33 tygodnie utrzymywała się w całym zestawieniu. "Fancy" zwiastował debiutancki album Azalei "The New Classic".