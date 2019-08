Iggy Azalea o swoim powrocie w "Cosmopolitan": Nadal będę robić taką muzykę

Iggy Azalea po wydaniu płyty "In My Defense" rozpoczęła intensywną promocję materiału. Z tej okazji udzieliła dużego wywiadu magazynowi "Cosmopolitan".

Iggy Azalea (z prawej) opowiedziała o swojej reaktywacji kariery /Frederick M. Brown /Getty Images

Przypomnijmy, że 19 lipca - po pięciu latach oczekiwania - do sprzedaży trafił drugi album studyjny Iggy Azalei "In My Defense". Promował go m.in. singel "Started".

Reklama

"To oświadczenie o tym, że kobiety nie mają zdolności obrony przed publicznymi spojrzeniami, nie jest to moje odrodzenie" - napisała na Twitterze Australijka, po tym jak jej fani komentowali okładkę jej płyty, sugerując, że raperka próbuje wystartować od nowa ze swoją karierą.

O swoim powrocie raperka rozmawiała z magazynem "Cosmopolitan". Zdradziła m.in. jak zmieniło się jej życie w ciągu ostatnich lat.



Clip Iggy Azalea Started

Azalea odpowiedziała m.in. na zarzut podpinania się pod kulturę Afroamerykanów. Według niej zawłaszczenie kulturowe jest subiektywną sprawą.

"Zapytasz jedną osobę 'czy to cię obraża' i powie tak. Ale ktoś inny powie nie. Mogą być z tego samego miejsca, być niemal identyczni, ale mają dwie różne perspektywy" - tłumaczyła.

"Ciągle będę robić taką samą muzykę, ciągle będzie absurdalna i przejaskrawiona. Nie mam zamiaru za to przepraszać" - dodała.

Azalea potwierdziła też, że jej menedżment wysłał ją do Arizony, aby podratowała swoje zdrowie psychiczne. "Nie chcieli, abym spieprzyła sobie życie. Nie mogłam funkcjonować już na tym poziomie szaleństwa" - tłumaczyła Australijka.



Iggy Azalea - piękność, która przesadziła z operacjami plastycznymi? 1 / 20 Iggy Azalea to australijska raperka, która swoją karierę rozpoczęła w 2014 roku. Wydała wtedy hit "Francy", nagrany wraz z Charli XCX. Piosenka przez pięć tygodni królowała na liście Billboard Hot 100, a 33 tygodnie utrzymywała się w całym zestawieniu. "Fancy" zwiastował debiutancki album Azalei "The New Classic". Źródło: Getty Images Autor: Alexander Tamargo udostępnij

Podczas terapii raperka przeanalizowała swoje życie od najmłodszych lat i starała się znaleźć receptę na swoje bolączki (kontrola agresji, problemy z przyjmowaniem krytyki). Ostatecznie doszła do wniosku, że sama przez wiele lat sabotowała swoje działania.

"Czułam się bardzo przytłoczona" - dodała raperka. Jednak teraz ma zamiar wrócić na właściwie tory. "Nie przestanę walczyć o drugą szansę, dopóki ktoś mi daje możliwości. Tym razem tego nie spieprzę" - przyznała.

Raperka odniosła się też do afery wokół jej wykradzionych nagich zdjęć, którą zrobiono jej podczas sesji dla "GQ" w 2016 roku. Azalea wydała wtedy oświadczenia i zniknęła z mediów społecznościowych.

Teraz ponownie skomentowała sytuację. Australijska gwiazda przyznała, że wiele osób nie solidaryzowało się z nią, gdyż już wcześniej wrzucała nagie zdjęcia do sieci. Ta jednak zwraca uwagę na całą otoczkę zdarzenia.

"Chodzi o zrozumienie kontekstu. Kiedy ktoś podejmuje decyzję za mnie, nie ma na to zgody" - dodała.