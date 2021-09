Iga Krefft zmieniła wizerunek! Jak teraz wygląda?

Iga Krefft na scenie muzycznej działa pod pseudonimem Ofelia. W listopadzie 2019 r. wydała debiutancki album "Ofelia". Wcześniej - wiosną 2019 r. - pokazała się w 11. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".



Śpiewająca aktorka wcielała się w m.in. Rihannę, Beatę Kozidrak, Whitney Houston, Lady Gagę, Bruno Marsa, Axla Rose'a (Guns N' Roses) i Eddiego Veddera. Ostatecznie show Polsatu ukończyła na przedostatnim miejscu.



Iga Krefft - Ofelia

Sporą popularność z płyty "Ofelia" zdobyły piosenki "Zaraz", "Tu", "Ćma" czy "Dwa słowa". W wydaniu "na żywo" cały materiał dostępny jest w serwisach streamingowych, pod nazwą "Księgi Ofeliowe". Wersje koncertowe Iga Krefft wraz z zespołem zarejestrowała podczas pandemicznej przerwy.

Niedługo po tym Ofelia zaczęła pracę nad nowym albumem. Do współpracy przy tym projekcie zaprosiła Kubę Karasia (The Dumplings, Karaś/Rogucki), który jest producentem tej płyty.



Pierwszą zapowiedzią był singel "Zakochana w bicie". Bohaterką towarzyszącego mu teledysku jest Miranda - jedna z ośmiu muzycznych odsłon Ofelii.



Iga Krefft zmaga się z depresją

Niedawno w rozmowie z "Party" wyznała, ze zdiagnozowano u niej depresję. "Kiedy dwa lata temu usłyszałam od psychiatry, że mam depresję, było mi potwornie wstyd. Czułam zmęczenie, miałam zaburzenia akcji serca, chciało mi się ciągle spać i płakać. Generalnie całe moje życie wydawało mi się wtedy filmem katastroficznym" - tłumaczyła.

"Choroba była dla mnie w tamtym momencie oznaką słabości i porażki, dlatego powiedziałam rodzicom: "Błagam, nie mówcie o tym nikomu". Tylko cztery najbliższe mi osoby wiedziały co, się ze mną dzieje" - mówiła.

Iga Krefft przeszła metamorfozę - nowy utwór "Słony Kiss"

Teraz Iga Krefft zapowiedziała, że pracuje nad nowym projektem. Z tej okazji pokazała kolejną swoją odsłonę.



"Hi Guys! Jestem Lisa! Miło mi Was poznać! Słuchajcie - już za kilka dni bo 20.09 premiera piosenki 'Słony Kiss', która trochę wprowadzi zamieszanie, ale takie co warto! Na stories łapcie link do presave! Czekają NAGRODY! Ps. Tu Ofelia - przywitajcie miło Lisę - ma trochę złamane serce więc słowa otuchy miłe widziane! LOVE" - napisała.

