"Idol": 23-latka w ciąży zaskoczyła Katy Perry

23-letnia Amber Fiedler zaskoczyła podczas castingów do "Idola" nie tylko swoim głosem, ale i podjętą przez siebie życiową decyzją.

Jurorzy "Idola" nie kryli zaskoczenia po tym, co powiedziała im uczestniczka

Amber Fiedler pochodzi z Idaho, a na castingach do 18. edycji amerykańskiego "Idola" pojawiła się w ósmym miesiącu ciąży (38 tydzień). Jednak uczestniczka szybko zdradziła jurorom, że nie wychowa urodzonej przez siebie dziewczynki i odda ją do adopcji.

"Nie jestem jeszcze gotowa, aby zostać matką. Jeśli nie jestem przygotowana, dlaczego mam narażać z tego powodu dziecko. Rodzina, którą wybiorę, da jej wszystko, co będzie chciała. Sama nie byłabym w stanie tego zrobić" - zdradziła w programie 23-latka.

Lionel Richie uznał jej decyzję za niezwykle dojrzałą.

Chwilę później uczestniczka zaśpiewała utwór Etty James "Trust In Me" i ponownie zaskoczyła jurorów.



Wideo