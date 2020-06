Idaho: Sebastian Piekarek (IRA) publikuje archiwalny materiał sprzed lat

Do serwisów streamingowych po 10 latach od premiery trafił album "Arytmomania" rockowego projektu Idaho, za którym stał Sebastian Piekarek, gitarzysta grupy IRA, wcześniej współpracujący z m.in. Dodą, Kasią Kowalską i zespołem Bracia.

Sebastian Piekarek (IRA) przypomniał płytę swojego zespołu Idaho /Karol Makurat / Reporter

Ostatni koncert wówczas amatorskiego zespołu Idaho odbył się podczas 18. urodzin Sebastiana Piekarka w 1993 r.

17 lat później powstał pomysł na materiał "Arytmomania" firmowany właśnie tą nazwą. Muzykę i słowa Piekarek napisał wspólnie ze swoim przyjacielem i menedżerem Bartkiem Żebrowskim (gitary, instrumenty klawiszowe, programowanie), a w studiach S4 i Buffo w nagraniach wspomagali ich cenieni muzycy sesyjni: Radek Owczarz (perkusja; m.in. Kasia Kowalska, Renata Dąbkowska, Pilichowski Band) i Michał Grott (bas; m.in. Natalia Kukulska, Edyta Bartosiewicz, Robert Chojnacki, Paulina Przybysz).

Za realizację i miksy odpowiadali cenieni fachowcy, Leszek Kamiński, Wojtek Olszak, Marcin Bors i Marcin Trojanowicz. Mastering wykonał Drew Lavyne (pracował z m.in. Mobym, White Stripes, Snoop Doggiem i Red Hot Chili Peppers) w studiu A.L.L. Digital w Nowym Jorku.

10 lat po premierze (i w roku 45. urodzin Piekarka i Żebrowskiego) do sieci trafiła wspomniana płyta "Arytmomania".

Z materiałów archiwalnych dokumentujących powstawanie tego albumu Piekarek zmontował teledysk do promującej piosenki "Bonnie & Clyde".

Wideo IDAHO - Bonnie&Clyde (Arytmomania album)

Piekarek jako muzyk sesyjny występował i nagrywał z m.in. Kasią Kowalską, Wojtkiem Pilichowskim, Kostkiem Yoriadisem, Dodą, Patrycją Markowską i Rezerwatem.

W latach 2003-05 był członkiem zespołu IRA (płyta "Ogień" i koncertowa "Live 15-lecie"), a w latach 2005-07 - grupy Bracia (album "Fobrock").

W 2006 r. gitarzysta i wokalista uruchomił swój własny projekt pod szyldem SEBA (w składzie znaleźli się muzycy znani z występów w zespołach Urszuli, Edyty Bartosiewicz, Ryszarda Rynkowskiego, Maryli Rodowicz, grupach IRA, Bracia, Human, Big Cyc, Czarno-Czarni).



We wrześniu 2015 r. Piekarek powrócił do zespołu IRA (album "My" z 2016 r.). Razem z tą formacją szykuje kolejną płytę, którą zapowiada singel "W górę patrz".