Kim był Peter Garner?

Pete Garner był przyjacielem ze szkolnych ław Iana Browna oraz przyszłego gitarzysty The Stone Roses Johna Squire. W 1980 roku dołączył do ich projektu The Patrol.

Trzy lata później po powstaniu The Stone Roses Brown i Squire przypomnieli sobie o koledze i zaprosili go do swojej kapeli w roli basisty. Oryginalny skład tworzył jeszcze Andy Couzens i Simon Wolstencroft.

Grupa w 1984 roku zagrała pierwszy koncert, a następnie nagrała wydała singla z utworami - "So Young" i "Tell Me". Kolejny singel - "Sally Cinnamon" - ukazał się w 1987 roku. Po jego nagraniu Garner zdecydował się odejść z zespołu. Muzyk miał pożegnać się z grupą, gdyż jak twierdził, “nie grał na odpowiednio wysokim poziomie".

Garner porzucił ostatecznie karierę muzyczną i rozpoczął pracę w sieci handlowej HMV .



Wideo The Stone Roses - Tell Me