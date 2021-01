I Am Morbid na dwóch koncertach w Polsce [DATA, MIEJSCE]

Pod koniec września dwa koncerty w naszym kraju zagra grupa I Am Morbid.

I Am Morbid pojawi się na dwóch występach w Polsce /materiały prasowe

Amerykańska formacja pod wodzą Davida Vincenta, byłego frontmana Morbid Angel, wystąpi 29 września w katowickim klubie P23 i dzień później w klubie Tama w Poznaniu.

U boku (wykonującego utwory Morbid Angel) I Am Morbid zobaczymy weteranów szwedzkiego death metalu z Grave oraz dwie inne grupy z USA: Gruesome i Pyrexia.

Polskie koncerty I Am Morbid, jak i cała trasa po Europie (organizowana przez The Flaming Arts Agency), stać będzie pod znakiem 30. rocznicy wydania "Blessed Are The Sick", pomnikowego, drugiego albumu Morbid Angel z 1991 roku.

Przypomnijmy, że w składzie I Am Morbid figurują także Tim Yeung (niegdyś perkusista Morbid Angel) oraz gitarzyści Bill Hudson (Circle II Circle, Trans-Siberian Orchestra) i Ira Black (Metal Church, Lizzy Borden).

Zobacz I Am Morbid w akcji w klasycznym "Rapture" Morbid Angel: