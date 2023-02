Hypnos z nową EP-ką "Deathbirth". Kiedy premiera?

"Deathbirth" zarejestrowano w czeskim Shaark Studio, gdzie za konsoletą zasiedli Pavel Hlavica i Petr Nejezchleba. Miks i mastering wykonano w studiu Davos pod okiem Jindřicha "Otyna" Tománka.

Poza trzema premierowymi kompozycjami ("Deathbirth Pt. 1 / Birth, "Deathbirth Pt. 2 / Death", "Infernational") na nowej EP-ce zespołu znajdziemy także dwie przeróbki: "Short Report On The Ritual Carnage" kultowego czeskiego Krabathora, w którym udziela się Bruno, lider Hypnos ; oraz "Light Hates Me" Six Degrees Of Separation - w tej formacji z kolei grają dwaj inni członkowie Hypnos.

Reklama

EP-ka "Deathbirth" ujrzy światło dzienne 29 kwietnia nakładem niemieckiej Einheit Produktionen (CD) i czeskiej Nasphyr Records (na winylu).



Premierowego utworu "Deathbirth Pt.1 / Birth" Hypnos możecie posłuchać poniżej: