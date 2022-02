Hyperia przed premierą albumu "Silhouettes Of Horror"

"Silhouettes Of Horror", nowe dokonanie thrashmetalowego kwartetu z Calgary, nagrano w studiu Singularity Sound w Vancouverze, nad czym czuwał Colin Ryley, gitarzysta prowadzący Hyperii, który w tym samym miejscu zajął się również miksem. Wyjątkiem były jedynie partie bębnów, które zarejestrowano w Blackout Productions w Edmonton, gdzie na perkusji zagrał sesyjnie Gord Alexander.

Mastering drugiego albumu Kanadyjczyków wykonał Mika Jussila w helsińskim studiu Finnvox. Autorem okładki jest Andrei Bouzikov, mieszkający w Kalifornii artysta rodem z Białorusi. Wśród 11 utworów, które znajdziemy na "Silhouettes Of Horror", usłyszymy wieńczącą całość przeróbkę "Gimme Gimme Gimme" ABBY.

Nowa płyta Hyperii, w szeregach której przy mikrofonie stoi wokalistka Marlee Ryley, trafi na rynek 18 marca sumptem zespołu (CD, cyfrowo, limitowana edycja kasetowa).

Teledysk do nowej kompozycji "Operation Midnight" grupy Hyperia możecie zobaczyć poniżej:

Clip Operation Midnight

Oto program albumu "Silhouettes Of Horror":

1. "Hypnagogia"

2. "Intoxication Therapy"

3. "Experiment 77"

4. "Severed"

5. "Prisoner Of The Mind

6. "Terror Serum"

7. "Whitecoat"

8. "Silhouettes Of Horror"

9. "Operation Midnight"

10. "Pleonexia"

11. "Gimme Gimme Gimme" (przeróbka ABBY).