Human Fortress z nową płytą "Reign Of Gold"

Jeszcze w tym roku do rąk miłośników power metalu trafi nowy album Human Fortress.

Human Fortress przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Reign Of Gold", szósta płyta formacji z Hanoweru, trafi na rynek 6 grudnia. Jej wydaniem zajmie się hamburska AFM Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz w edycji cyfrowej.

Reklama

Nowy longplay grupy z Dolnej Saksonii wyprodukował niemiecki fachowiec Tommy Newton.



"Thieves Of The Night", poprzedni album Human Fortress, miał swą premierę w 2016 roku.

Wideoklip do tytułowej kompozycji z tej płyty możecie zobaczyć poniżej:

Clip Human Fortress Thieves Of The Night

Oto program albumu "Reign Of Gold":

1. "Imminence"

2. "Thunder"

3. "Reign Of Gold"

4. "Lucifer's Waltz"

5. "Bullet Of Betrayal"

6. "Shining Light"

7. "Surrender"

8. "The Blacksmith"

9. "Martial Valor"

10. "Legion Of The Damned"

11. "Victory".