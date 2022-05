Howie Pyro, punkrockowiec najbardziej znany jako członek grupy D Generation z lat 90-tych, zmarł. Jego przedstawiciel potwierdził tę wiadomość w oświadczeniu, dodając, że zmarł z powodu powikłań po przeszczepie wątroby, spowodowanych zapaleniem płuc związanym z COVID-19. Miał 61 lat.

Pyro był częścią nowojorskiej sceny punkowej w latach 70. jako członek nieletniego zespołu The Blessed, który grał w Max's Kansas City i CBGB. Po wydaniu przez D Generation w 1994 roku debiutanckiego albumu, zespół podpisał kontrakt z wytwórnią Columbia na kolejne płyty: "No Lunch" z 1996 roku i "Through the Darkness" z 1998 roku. Zespół pozostawał aktywny w ostatnich latach, ich ostatnim albumem był wydany w 2016 roku "Nothing Is Anywhere".

Wideo D Generation - No Way Out

Oprócz pracy z D Generation, Pyro miał na koncie współprace z takimi artystami, jak Danzig, Johnny Thunders, Rancid, Joey Ramone, The Misfits, czy Debbie Harry. Był także DJ-em prowadzącym audycję radiową Intoxica! Radio.

Rodzina prosi wszystkich, którzy chcieliby złożyć mu hołd, o przekazanie datków na rzecz Oddziału Transplantacji Wątroby i Trzustki UCLA. Zostanie pochowany na cmentarzu Hollywood Forever Cemetery.