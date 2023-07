Otwarcie "Hot Club Melomani" to inicjatywa krakowskiej fundacji Sztuka Przyszłości, która znana jest m.in. z rebrandingu najstarszego festiwalu jazzowego w Europie - Krakowskich Zaduszek Jazzowych. Program klubu ma na celu wesprzeć rozwój kulturalny regionu oraz ożywić letnie wieczory w Ustroniu Morskim.

Historia Ustronia Morskiego związana jest z legendarnym, pierwszym polskim zespołem jazzowym Melomani, założonym przez zmarłego w lipcu 2021 r. Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza . W roku 1952 roku z inicjatywy Krzysztofa Komedy , Melomani w składzie Witold Sobociński, Andrzej Trzaskowski, Andrzej "Idon" Wojciechowski, Krzysztof Komeda, Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz przez dwa letnie miesiące koncertowali w restauracji Ustronianka i był to pierwszy ich profesjonalny kontrakt.



"Pobyt w Ustroniu był fantastyczny. Wtedy mieliśmy już swoją renomę. Do miejsca, gdzie odpoczywała klasa robotnicza, zjeżdżali artyści, intelektualiści z całej Polski, by, w oparach tytoniu i alkoholu, słuchać jazzu" - wspominał po latach, czas wakacyjnego koncertowania w Ustroniu Morskim Andrzej "Idon" Wojciechowski.

To właśnie do tamtych tradycji sprzed siedemdziesięciu lat odwołują się twórcy "Hot Club Melomani", którzy na okres wakacyjny powołali do życia to miejsce.

W pierwszym sezonie pojawią się m.in. Stanisław Sojka z trio jazzowym Arka Skolika, projekt " Jarek Śmietana Unforgettable", upamiętniający 10. rocznicę śmierci gitarzysty i kompozytora oraz koncert finałowy warsztatów jazzowych "Młodzi Melomani" z udziałem Krzysztofa Ścierańskiego , Pawła Serafińskiego i Michała Kobojka. Jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu będzie sobotnia Parada Nowoorleańska (29 lipca), która przejdzie ulicami Ustronia Morskiego, zaś finał odbędzie się w klubie.

