Host: Nowy projektu muzyków Paradise Lost wyda w 2023 roku debiutancką płytę

Greg Mackintosh i Nick Holmes, odpowiednio, gitarzysta i wokalista angielskiej formacji Paradise Lost, pionierów death / doom metal, a następnie gothic metalu, mają już za sobą nagrania "IX", debiutanckiego longplaya wspólnego projektu Host, którego łagodna, melodyjna synthpopowa natura nawiązuje do kontrowersyjnej płyty "Host" Paradise Lost z 1999 roku.

"Projekt Host podejmuje koncepcję tego, co próbowaliśmy zrobić na albumie 'Host' Paradise Lost, ale we współczesnym kontekście. To po części goth lat 80., częściowo electro, gdzieniegdzie rock, lecz żadna z tych składowych w szczególności. Dużą wagę przywiązujemy do melodii i atmosfery. Sprawienie, by przygnębiająca muzyka stała się chwytliwa, stanowi pewne wyzwanie, mamy więc nadzieję, że do pewnego stopnia udało nam się to osiągnąć" - mówi Greg Mackintosh, który w Host gra na gitarze i klawiszach oraz zajmuje się programowaniem.

"Zawsze trwaliśmy przy 'Host'’ jako albumie i choć projekt ten nie jest całościowo powiązany z tamtą płytą, niektóre pomysły zostały rozwinięte. Wypróbowujemy na nowo podstawowe założenia z tamtych czasów" - dodał gitarzysta Paradise Lost. "IX", pierwszy album Host, będzie mieć swą premierę 24 lutego 2023 roku nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Wersję CD w digipacku wzbogacą przeróbka "I Ran" Flock Of Seagulls oraz remiksy autorskich kompozycji "Hiding From Tomorrow" i "Tomorrow's Sky".

Teledysk do "Tomorrow's Sky", pierwszego singla Host z płyty "IX", możecie zobaczyć poniżej:

Clip HOST Tomorrow's Sky

Oto lista utworów albumu "IX":

1. "Wretched Soul"

2. "Tomorrow's Sky"

3. "Divine Emotion"

4. "Hiding From Tomorrow"

5. "A Troubled Mind"

6. "My Only Escape"

7. "Years Of Suspicion"

8. "Inquisition"

9. "Instinct".