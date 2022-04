Horizon Ignited przed premierą albumu "Towards The Dying Lands"

Horizon Ignited to świeżo upieczeni podopieczni niemieckiej Nuclear Blast Records, z którą Finowie zawarli umowę w marcu.

Drugi album sześciu muzyków z Kouvoli w południowo-wschodniej Finlandii trafi na rynek 1 czerwca. Płyta "Towards The Dying Lands" dostępna będzie w wersji CD, na winylu oraz cyfrowo.



Dodajmy, że Horizon Ignited, który dał się lepiej poznać w 2019 roku wypuszczonym własnym sumptem debiutem "After The Storm", para się melodyjnym death metalem z elementami metalcore'u.

Przypomnijmy, że Horizon Ignited zobaczymy 6 listopada w krakowskim klubie Kwadrat, 7 listopada w warszawskiej Proximie i 8 listopada na deskach gdańskiego klubu B90, a wszystko to w ramach trasy u boku szwedzkiego Hypocrisy.



Nowe dokonanie Finów promuje teledysk do singla "Reveries", który możecie zobaczyć poniżej:

Nie zapomnijcie też sprawdzić opublikowanego wcześniej wideoklipu do tytułowego utworu z albumu "Towards The Dying Lands":

Na płycie "Towards The Dying Lands" usłyszymy 11 kompozycji. Oto ich lista:

1. "Beyond Your Reach"

2. "Servant"

3. "Towards The Dying Lands"

4. "End Of The Line"

5. "Guiding Light"

6. "Reveries"

7. "Aching Wings"

8. "Death Has Left Her Side"

9. "Fall Apart"

10. "Eventide Of Abysmal Grief"

11. "Carry Me".