Hypocrisy zagra trzy koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Istniejący od ponad 30 lat, deathmetalowy zespół pod wodzą Petera Tägtgrena (gitara / wokal), ikony szwedzkiej sceny, zobaczymy 6 listopada w krakowskim klubie Kwadrat, 7 listopada w warszawskiej Proximie i 8 listopada na deskach gdańskiego klubu B90.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hypocrisy Scrutinized

Na wszystkich trzech polskich koncertach u boku Hypocrisy wystąpi gość specjalny - grecka formacja Septicflesh, oraz - w charakterze supportów - kanadyjski The Agonist i fiński Horizon Ignited.



Bilety na imprezy organizowane przez Knock Out Productions i klub B90 dostępne są w przedsprzedaży w cenie 109 zł.

Przypomnijmy, że pod koniec 2021 roku Hypocrisy wydali pierwszy od ośmiu lat album zatytułowany "Worship".



Z innych wieści z obozu Hypocrisy dowiadujemy się, że na początku kwietnia - po 18 latach wspólnego grania - z zespołem rozstał się norweski perkusista Reidar "Horgh" Horghagen, muzyk znany także z blackmetalowego Immortal. Nazwisko jego następcy nie zostało jeszcze ujawnione.



Nowy album Szwedów promuje m.in. teledysk do utworu "Children Of The Gray", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Hypocrisy Children Of The Gray