Hypocrisy: Album "Worship" w szczegółach

To z pewnością dobra informacja dla wszystkich fanów zespołu Petera Tägtgrena (gitara / klawisze / wokal; także w Pain, eks-Lindemann), bowiem "End Of Disclosure", poprzedni album Hypocrisy, trafi na rynek w odległym 2013 roku.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hypocrisy Scrutinized

Zgodnie z tradycją, nagrania i miks odbyły się w należącym do frontmana Hypocrisy Abyss Studio AB. Mastering wykonał Svante Forsbäck z helsińskiego Chartmakers Audio Mastering.



Autorem okładki “Worship" jest amerykański artysta Blake Armstrong, grafik współpracujący z m.in. In Flames, Carnifex i Kataklysm.



Przypomnijmy, że podstawowy skład Hypocrisy uzupełniają basista Mikael Hedlund oraz norweski perkusista Reidar Horghagen, muzyk znany lepiej pod pseudonimem Horgh, czyli wieloletni bębniarz Immortal.



Na nowym dokonaniu Hypocrisy na gitarze zagrał sesyjnie Thomas Elofsson, członek m.in. Berzerker Legion, Sanctification i In Battle.



Pierwszy od ośmiu lat longplay podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records będzie mieć swą premierę 26 listopada (CD, na kasecie, dwupłytowy album winylowy oraz jako limitowany boks).

Z opublikowanym właśnie teledyskiem do nowego utworu "Dead World" Hypocrisy możecie się zapoznać poniżej:

Clip Hypocrisy Dead World

Sprawdźcie także wypuszczony we wrześniu wideoklip "Chemical Whore":

Clip Hypocrisy Chemical Whore





Oto program albumu "Worship":



1. "Worship"

2. "Chemical Whore"

3. "Greedy Bastards"

4. "Dead World"

5. "We're The Walking Dead"

6. "Brotherhood Of The Serpent"

7. "Children Of The Gray"

8. "Another Day"

9. "They Will Arrive"

10. "Bug In The Net"

11. "Gods Of The Underground".