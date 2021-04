Honorata Skarbek pokazuje obłędne zdjęcia z Meksyku. "Sztos laska"

Najnowsze wakacyjne zdjęcia Honoraty Skarbek rozgrzały internautów. Gdzie wypoczywa 28-letnia wokalistka?

Honorata Skarbek wypoczywa w Meksyku /VIPHOTO /East News

Honorata Skarbek to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodszego pokolenia. W dziesiątej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (2018) zajęła piąte miejsce.



28-latka ma w dorobku cztery duże płyty i EP-kę "Condependency" z listopada 2019 r.

Wokalistka przez pewien czas była w związku z raperem Smolastym. Była to relacja bardzo burzliwa, która w końcu doprowadziła do rozstania.



W listopadzie 2020 roku okazało się jednak, że Skarbek jest ponownie zakochana. Przekazała to za pomocą fotografii, na której możemy zobaczyć wokalistkę na romantycznej kolacji, trzymającą za rękę męską dłoń. W tle widać balony z liczbą 23.

"Someone just turned 23 (ale to nie ja jak coś. Na życzenia dla mnie czekajcie do 23 grudnia)" - napisała.



Na Instastory zdradziła, że urodzinową kolacją zrobiła niespodziankę swojemu nowemu chłopakowi. Plotkarskie media informowały, że jej partner wcześniej spotykał się z Adą Śledź z programu "Love Island".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Honorata Skarbek jako Mandaryna w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsat

Z najnowszych zdjęć na Instagramie dowiadujemy się, że wokalistka spędza wakacje w egzotycznej lokalizacji. Honorata ujawniła, że wypoczywa w Meksyku, gdzie w ostatnim czasie wybrało się sporo celebrytów z Polski (to drugi najpopularniejszy u nich kierunek po Zanzibarze).

"W obecnej sytuacji nie ma zbyt wielu możliwości, co nie zmienia faktu, że jeszcze nigdy nie miałam okazji tu być, a uwielbiam odwiedzać nowe miejsca na mapie" - zdradziła wokalistka.



Wakacyjne zdjęcia zachwyciły fanów, a fotografie zebrały po kilkanaście tys. polubień. "Sztos laska", "Piękna", "Daj nam trochę lata", "Jak zawsze perfekcyjna figura" - komentowali internauci.