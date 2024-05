Nową płytę madryckiego kwintetu zmiksowano w hiszpańskim studiu Monastery pod okiem Javiera Fernándeza Milli vel Nexus 6. Mastering odbył się w MK2 Recording Studio we Włoszech, gdzie za konsoletą zasiadł Davide Billia, były perkusista m.in. Hour Of Penance i aktualny bębniarz Antropofagus i maltańskiego Beheaded. Okładkę zaprojektował ukraiński artysta Daemorph.

Wśród 10 przygotowanych utworów znajdziemy przeróbkę "Chemical Dependency" z repertuaru weteranów thrash metalu z amerykańskiej formacji Atrophy.



Trzeci album Hiszpanów trafi na rynek 6 czerwca, czyli w Międzynarodowy Dzień Slayera, w barwach madryckiej Xtreem Music, której właścicielem jest Dave Rotten, wokalista Holycide, frontman m.in. deathmetalowego Avulsed i autentyczna osobowość metalowego podziemia. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Następcę longplaya "Fist To Face" (2020 r.) promują single "A.I. Supremacy" i "Remote Control". Tego drugiego możecie posłuchać poniżej:



Wideo HOLYCIDE - Remote Control (Official Lyric-Video) [2024]

Holycide - szczegóły płyty "Towards Idiocracy" (tracklista):

1. "A.I. Supremacy"

2. "Towards Idiocracy"

3. "Remote Control"

4. "Lie Is The New Truth"

5. "Power Corrupts"

6. "Technophobia"

7. "Angry For Nothing"

8. "Chemical Dependency" (przeróbka Atrophy)

9. "Pleased To Be Deceived"

10. "Flamethrower 'Em All".