"Invisible Queen", pierwsza od dziewięciu lat płyta Holy Moses , będzie zarazem pożegnalnym materiałem zespołu pod wodzą wokalistki Sabiny Classen, którego początki sięgają roku 1980. Nowy, 13. album Holy Moses ozdobi okładka autorstwa węgierskiego artysty Gyula Havancsáka.



Z racji pożegnalnego charakteru "Invisible Queen", longplay wzbogaci dodatkowa płyta "Invisible Friends", na której w utworach z podstawowego programu zaśpiewało gościnnie liczne grono znanych i zaprzyjaźnionych wokalistów i wokalistek z metalowej sceny. Wśród 12 gości są m.in. Bobby Ellsworth (Overkill), Diva Satanica (Bloodhunter, eks-Nervosa), Ingo Bajonczak (Assassin), Tom Angelripper (Sodom), Leif Jensen (Dew-Scented), Gerre (Tankard) i Jens Kidman (Meshuggah).



Reklama

"By uczcić nasze ostatnie dzieło, do zaśpiewania naszych utworów w swoim własnym stylu zaprosiliśmy gości. Niektórzy z tych wokalistów i wokalistek to nasi najlepsi przyjaciele, których związki z Holy Moses należą do szczególnych. Jesteśmy wdzięczni za ich chęć stania się częścią tego ostatniego albumu i zaszczyceni możliwością podzielenia się z wami ich nagraniami na bonusowym CD. Zarejestrowali fantastyczne wokale i jesteśmy pełni podziwu dla ich wielu talentów. Przygotujcie się na złamanie karku, ten album to petarda!" - napisali członkowie Holy Moses.



Ostatnie dokonanie grupy ujrzy światło dzienne 14 kwietnia nakładem niemieckiej Fireflash Records.

Na początku lutego Holy Moses opublikowali singel do tytułowego utworu z płyty "Invisible Queen". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Holy Moses Invisible Queen



Holy Moses - szczegóły albumu "Invisible Queen" (tracklista):

1. "Downfall Of Mankind"

2. "Cult Of The Machine"

3. "Order Out Of Chaos"

4. "Invisible Queen"

5. "Alternative Reality"

6. "The New Norm"

7. "Visions In Red"

8. "Outcasts"

9. "Forces Great And Hidden"

10. "Too Far Gone"

11. "Depersonalized"

12. "Through The Veils Of Sleep".