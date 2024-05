Często internauci uwielbiają odkrywać muzykę, z którą mogą się utożsamiać. 24 maja Maya Krav i Wiktoria Kuźniarkiewicz wydały "Mayestatyczny" - utwór, który opowiada o toksycznej relacji, gdzie emocjonalne i psychiczne rozdarcie staje się codziennością.

"Chciałyśmy stworzyć utwór, który odzwierciedla ciemną stronę miłości. Dotknąć tych emocji, które wiele osób doświadcza w toksycznych związkach, ale często nie potrafią znaleźć wyjścia" - mówi producentka Maya Krav.

Zmysłowy wokal wraz z tekstem, ukazującym destrukcyjność relacji, w zupełności różni się od energicznej melodii, która ma przenosić słuchacza do futurystycznego świata.

Reklama

Co więcej teledysk jest zupełnie inny niż przesłanie piosenki!

Elektroniczny duet na budynkach Katowic

W teledysku do "Mayestatycznego" można zobaczyć hologramy autorek na budynkach Katowic i Manchesteru. Między kadrami przeplatają się dwie aktorki, które przechadzają się ulicami tych miast. Czy w ten sposób mogą wyglądać Katowice za kilkadziesiąt lat?

Klip jest kontynuacją historii zawartą w poprzednim wydaniu Mai Krav - "no limits". Wideo do tego utworu to neonowy pokaz, który porusza wyobraźnię. Zostało zaprojektowane w oparciu o estetykę klimatów cyberpunkowych. Twórcy postawili sobie za cel, aby odbiorcy mieli niesamowite wrażenia wizualne.

W "Mayestatycznym" jest zdecydowanie mniej efektów komputerowych. Widzimy więcej współczesnych kadrów, przeplatanych z futurystyczną estetyką. Warto zobaczyć je na własne oczy.

Maya Krav to brokatowa producentka muzyki elektronicznej, która swoimi bitami i energiczną osobowością nie raz poruszyła cały tłum do tańca. Zadebiutowała na początku 2021 roku i od tego czasu zagrała ponad 55 koncertów, a w tym, m.in. przed sanah, na wielu Juwenaliach, a także na FEST Festivalu 2022.

Natomiast Wiktoria Kuźniarkiewicz jest utalentowaną wokalistką. Przez lata była liderką zespołu "Tamtej Nocy", jednak w 2024 roku zdecydowała się na karierę solową. Pomimo niedawnego rozpoczęcia swojej kariery artystka już zdążyła się dostać do półfinału katowickiego konkursu "Dzielnica Brzmi Dobrze".

Wideo youtube