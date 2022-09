Hild: Sprawdź pierwszy singel z debiutu "ValFreiya"

Album "ValFreiya" będzie mieć swą premierę 7 października nakładem Odium Records (CD w formacie sześciopanelowego digipacku).

"Hild to grupa thrashmetalowa z pierwiastkami black i death metalu oraz oldskulowego szwedzkiego crustu. To przedsięwzięcie to tematyce wojenno-bitewnej skupione wokół walkirii staroskandynawskiej mitologii. Każdy utwór oddaje cześć konkretnej walkirii i odzwierciedla jej indywidualne cechy na polu bitwy" - czytamy o koncepcji przyświecającej twórczości zespołu z Hultsfred w południowo-wschodniej Szwecji.



Warto wyjaśnić, że Hild powstał z inicjatywy grającego na gitarze wokalisty Larsa Broddessona, perkusisty Marduka w latach 2006-2013, a zarazem sesyjnego bębniarza Funeral Mist.



Reklama

Z singlem "Hrist" Hild możecie się zapoznać poniżej:

Wideo HILD - "Hrist" (track premiere)

Hild - lista kompozycji albumu "ValFreiya":

1. "ValFreiya"

2. "Göndul"

3. "Wodurida"

4. "Hrist"

5. "Mist"

6. "Hlökk"

7. "Herfjötur"

8. "Sanngrithr"

9. "Skögul"

10. "Rota"

11. "Thögn"

12. "Thrudr"

13. "Hild".