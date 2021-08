Hilary Duff zakażona wariantem Delta koronawirusa. Była zaszczepiona dwoma dawkami

O Hilary Duff jest ostatnio głośno ze względu na jej nowy projekt, czyli nadchodzący spin-off kultowego serialu "Jak poznałem waszą matkę". Platforma Hulu zamówiła niedawno składający się z 10 odcinków pierwszy sezon produkcji zatytułowanej "How I Met Your Father", w którym Duff zagra główną rolę. Twórcy z pewnością nie mogli wyobrazić sobie bardziej pechowego startu - zaledwie kilka dni po rozpoczęciu zdjęć aktorka wcielająca się w główną bohaterkę zaraziła się koronawirusem.

Jak ujawniła w opublikowanej na Instagramie relacji sama zainteresowana, mimo przyjęcia dwóch dawek szczepionki uległa zakażeniu nową mutacją wirusa - wariantem Delta, który rozprzestrzenia się obecnie na całym świecie.

"Ta Delta... cóż, jest niezłą suką" - napisała dobitnie aktorka dodając, że choroba wywołała u niej mnóstwo dokuczliwych dolegliwości. Na skutek zakażenia gwiazda zmaga się z silnymi bólami głowy oraz tzw. mgłą mózgową. Mianem tym określa się zespół towarzyszących chorym na COVID-19 objawów zaburzeń neurologicznych, takich jak problemy z koncentracją, dezorientacja, trudności z zapamiętywaniem, zmęczenie i nadmierna senność. Podobnie jak wielu covidowych pacjentów Duff straciła również węch i smak.

Swoją instagramową relację aktorka zakończyła słowami: "Cieszę się, że zostałam zaszczepiona". Eksperci podkreślają, że zarażenie się koronawirusem u zaszczepionych osób zdarza się rzadko. Najczęściej choroba przebiega wówczas bezobjawowo, a jeśli nawet charakterystyczne dlań objawy się pojawią, są znacznie łagodniejsze niż w przypadku ludzi, którzy nie przyjęli szczepionki. Co znamienne, około 98 proc. wszystkich zgonów spowodowanych koronawirusem dotyczy osób niezaszczepionych.

Kim jest Hilary Duff?

Od stycznia 2017 r. Hilary Duff i muzyk Matthew Koma (pisał dla m.in. Zedda, Carly Rae Jepsen, Tiesto, Kelly Clarkson, Shanii Twain i 5 Seconds of Summer) są parą, choć poznali się podczas pracy nad wydaną w 2015 r. płytą wokalistki "Breathe In. Breathe Out".

Ślub wzięli w grudniu 2019 r. podczas prywatnej ceremonii.

Duff we wrześniu 2018 r. urodziła ich wspólną córkę Banks Violet Bair. Wokalistka ma także 8-letniego syna Lukę Cruza Comrie, z poprzednim mężem Mikiem Comrie. Koma traktuje Lukę jako swojego własnego syna.

W marcu tego roku na świat przyszła druga córka Hilary i Matthew - Mae James Bair.