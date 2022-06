Hierophant ambitniej na nowej płycie "Death Siege"

Partie perkusji zarejestrowano w Duna Studio, a pozostałe instrumenty oraz wokale w studiu SNK. Materiał wyprodukowano we współpracy z Aleksem Contim, który zajął się również miksem. Autorem okładki "Death Siege" jest kanadyjski artysta o pseudonimie Abomination Hammer.

"Patrząc z perspektywy czasu, 'Mass Grave' (poprzedni album zespołu z 2016 r.) był bardziej grindowy, natomiast nowa płyta jest o wiele bardziej metalowa i ukierunkowana na riffy. Utwory są dłuższe i więcej się w nich dzieje; ogólnie rzecz biorąc nowy materiał jest zdecydowanie bardziej ambitny i zaawansowany muzycznie" - o "Death Siege" powiedział Lorenzo "Lollo" Gulminelli, grający na gitarze wokalista Hierophant.

Nowy longplay Hierophant trafi do sprzedaży 26 sierpnia. Francuska wytwórnia Season Of Mist (Underground Activists) szykuje wersję CD, edycję winylową oraz odsłonę cyfrową.

Teledysk do tytułowego utworu z albumu "Death Siege" Hierophant możecie zobaczyć poniżej:

Clip Hierophant Death Siege

Na płycie "Death Siege" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Mortem Aeternam"

2. "Seeds Of Vengeance"

3. "Devil Incarnate"

4. "Bloodbath Compendium"

5. "Crypt Of Existence"

6. "Interlude"

7. "In Chaos, In Death"

8. "Abysmal Annihilation"

9. "Death Siege"

10. "Nemesis Of Thy Mortals".