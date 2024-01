Piąty longplay deathmetalowców z Rzymu ozdobi okładka autorstwa cenionego na scenie, amerykańskiego artysty Adama Burke.

"Unextinct", pierwsza od pięciu lat płyta Hideous Divinity, ujrzy światło dzienne 22 marca nakładem niemieckiej Century Media Records. Zasłużona wytwórnia z Dortmundu szykuje wersję CD i edycję winylową; materiał dostępny będzie także drogą elektroniczną.



Nowy album Włochów będzie zarazem pierwszym materiałem Hideous Divinity z udziałem nowego perkusisty Edoardo Di Santo, który dołączył do składu w 2023 roku.

Na "Unextinct" znajdziemy utwór "Mysterium Tremendum", który jako singel miał swą premierę w marcu 2023 roku. Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Hideous Divinity Mysterium Tremendum

Hideous Divinity - szczegóły albumu "Unextinct" (tracklista):

1. "Dust Settles On Humanity"

2. "The Numinous One"

3. "Against The Sovereignty Of Mankind"

4. "Atto Quarto, The Horror Paradox"

5. "Quasi-Sentient"

6. "Hair, Dirt, Mud"

7. "More Than Many, Never One"

8. "Der Verlorene Sohn"

9. "Mysterium Tremendum"

10. "Leben Ohne Feuer".