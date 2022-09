Hibernus Mortis wracają z płytą "The Monoliths Of Cursed Slumber"

"The Monoliths Of Cursed Slumber", pierwszą od 10 lat płytę florydzkich deathmetalowców, zarejestrowano, zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Nuclear Soundlabs, czym zajął się Cesar Placeres, perkusista Hibernus Mortis. Okładkę drugiego longplaya Amerykanów zaprojektował Chris Placeres.

W aktualnym składzie Hibernus Mortis figurują także dwaj oryginalni członkowie zespołu, czyli grający na gitarze wokalista Ralf Varela i basista Yasser Morales, oraz gitarzysta Randy Piro, były członek Gigan, Hate Eternal i Kvlt Ov Azazel.



Nowy materiał Hibernus Mortis będzie mieć swą premierę 25 listopada nakładem szwedzkiej wytwórni Blood Harvest (CD, na kasecie, cyfrowo; wersja winylowa trafi do sprzedaży w 2023 roku).



Premierowej kompozycji "Endless Dawns Of Somnambulant Exorcisms" Hibernus Mortis możecie posłuchać poniżej:



Wideo Endless Dawns of Somnambulant Exorcisms

Hibernus Mortis - oto program albumu "The Monoliths Of Cursed Slumber" (tracklista):

1. "Funebre:The Eternal Sleep"

2. "Endless Dawns Of Somnambulant Exorcisms"

3. "To Drink The Blood Of The Black Sleep"

4. "Ascending The Catacombs"

5. "Grotesque Perishment Into The Miasma Of Darkness Everlasting"

6. "Vomitus Imperium"

7. "Enshrined In Spiritual Atrophy"

8. "Invocations Of Never"

9. "Vestigial Currents That Transcend The Ether Of Tenebrous Unconsciousness Embedded Deep Within The Smoldering Embers Of Sempiternal Dusk".