Hetroertzen przygotowali nową płytę "Phosphorus Vol I"

Siódma płyta Hetroertzen będzie mieć swą premierę 16 września nakładem francuskiej Listenable Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo, na winylu oraz jako specjalny boks (CD plus kaseta).

Dodajmy, że powstały Chile Hetroertzen działa aktualnie w Szwecji. Filarami grupy są chilijski perkusista Frater D oraz jego rodaczka, gitarzystka Åskväder. Grającym na gitarze wokalistą Hetroertzen jest z kolei szwedzki muzyk o pseudonimie Anubis.

"Uprising Of The Fallen", poprzedni album Hetroertzen, trafił na rynek w 2017 roku. Na początku czerwca grupa wydała koncertowy materiał "Live At Catalonia Extreme Winter (Barcellona) 2022".

Nowy longplay Hetroertzen pilotuje teledysk "I Am Sickness, I Am Death". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip I am Sickness, I am Death (Official Music Video)

Oto program albumu "Phosphorus Vol I":

1. "The Arrival"

2. "Sea In Black"

3. "The Hall Of Wonders"

4. "Absorption Of The Current I"

5. "Absorption Of The Current II"

6. "Vultus Satani"

7. "Et In Arcadia Ego"

8. "I Am Sickness, I Am Death"

9. "Pantokrator"

10. "The Conjuring Of The Seven Spirits".