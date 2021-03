Herman Frank (eks-Accept): Nowy album gotowy

Herman Frank, do końca 2014 r. gitarzysta Accept, wyda w maju nowy materiał.

"Two For A Lie", bo o nim mowa, będzie piątą solową płytą heavymetalowego muzyka z Bawarii. Nowy album Hermana Franka zmiksował ponownie Arne Neurand w niemieckim studiu Horus Sound, masteringiem zaś zajął się Robin Schmidt w 24-96 Mastering.

Następca "Fight The Fear" (2019 r.) trafi na rynek 21 maja nakładem rodzimej AFM Records (CD w digipacku, na winylu).



Dodajmy, że w aktualnym składzie solowego projektu Franka odnajdujemy szwedzkiego wokalistę Ricka Altziego (także w Masterplan i At Vance) i basistę Michaela Müllera (Jaded Heart), oraz dwóch nowych członków: rosyjskiego gitarzystę Mike'a Pesina (Magistarium, Victory) i perkusistę Kevina Kotta (At Vance, Masterplan, Heaven's Trail).



Herman Frank opublikował właśnie nowy utwór "Eye Of The Storm". Możecie go sprawdzić poniżej:

Oto program albumu "Two For A Lie":

1. "Teutonic Order"

2. "Venom"

3. "Hate"

4. "Eye Of The Storm"

5. "Liar"

6. "Hail The New Kings"

7. "Just A Second To Lose"

8. "Danger"

9. "Stand Up And Fight"

10. "Open Your Mind".