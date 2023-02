Heretic Plague z debiutem. Kiedy premiera?

Debiutancki album londyńskiego Heretic Plague wyda Selfmadegod Records. Zasłużona wytwórnia z Białej Podlaskiej zaplanowała jego premierę na 7 kwietnia (CD, cyfrowo).



Wyjaśnijmy, że death / grindowy projekt tworzą Adam Watts (gitara / bas) i Tom Bradfield (wokal / perkusja; także w Repulsive Dissection, Twitch Of The Death Nerve, Infected Disarray; założyciel Grindethic Records). Obaj muzycy kojarzeni są również z londyńską formacją Beef Conspiracy.



Nagrania debiutu Heretic Plague odbyły się w Grindethic HQ. Miksem i masteringiem zajął się wspomniany Tom Bradfield, który wraz z Midjourney odpowiada również za okładkę i oprawę graficzną.

"'Context Is A Stumbling Corpse' przedstawia plugawą miksturę mrocznego i dusznego death metalu zainfekowanego grindową posoką w estetyce horroru dla fanów Nasum, Cryptopsy, wczesnego Brutal Truth oraz Pig Destroyer" - czytamy w notce informacyjnej.



Ile w tym prawdy, możecie sprawdzić słuchając "Bleeding Stump Marathon", pierwszego singla z albumu "Context Is A Stumbling Corpse".

Wideo HERETIC PLAGUE - Bleeding Stump Marathon

Oto lista utworów płyty "Context Is A Stumbling Corpse":

1. "Bleeding Stump Marathon"

2. "All Eyes On The Grave"

3. "Skull Crawler"

4. "Context Is A Stumbling Corpse"

5. "Bloated. Fly-Bitten. Dead"

6. "Briefcase Full Of Cutlery"

7. "Pentangle Of Broken Teeth"

8. "Ubiquitous Gore"

9. "Grandpa's Hammer".