Hellhammer: Legendarna EP-ka "Apocalyptic Raids" ponownie trafi do sprzedaży

24 kwietnia do sprzedaży trafi reedycja EP-ki Hellhammer "Apocalyptic Raids".

Twórczość istniejącego zaledwie trzy lata Hellhammer (1982-1984) do dziś pozostaje krynicą inspiracji dla zespołów z wielu późniejszych gatunków muzyki metalowej, od doom i death metalu przez thrash / speed metal po black metal. Do fascynacji pogrobowymi dźwiękami szwajcarskiego Hellhammer przyznają się bowiem zarówno muzycy Paradise Lost i Napalm Death, jak i Obituary oraz - co oczywiste - rzesza reprezentantów black metalu, na czele z norweskim Mayhem.

Na gruzach Hellhamer powstał działający do 2008 r. Celtic Frost. Wówczas wokalista Tom Gabriel Fischer założył wówczas Triptykon, w składzie którego angaż znaleźli niektórzy muzycy pracujący z nim w Celtic Frost (koncertowy gitarzysta Va Santura, perkusista Reed St. Mark).

24 kwietnia do sprzedaży trafi reedycja EP-ki Hellhammer "Apocalyptic Raids". Cały proces nadzorował sam Tom Gabriel Warrior (pod tym pseudonimem występował na początku kariery). Powstały nowe treści w bogatej książeczce płyty, dodano archiwalne zdjęcia. Remasteringiem zajął się V. Santura.

"To dla mnie ogromna przyjemność móc obserwować jak BMG i Noise Records wreszcie wykorzystują prawa do katalogu Hellhammer i robią to z należytym szacunkiem dla artystów oraz zrozumieniem ducha naszej muzyki. Jest to także wielki zaszczyt, że zostałem zaproszony do udziału w procesie tworzenia tego wydania i pomysłów przy zarówno remasteringu, jak i elementach okładki. Jestem ogromnie wdzięczny za pracę wytwórni, która zaangażowała się w ten projekt, i wiem, że mówię tu w imieniu wszystkich byłych członków Hellhammer. Cieszę się, że ktoś widzi jak nadal duże jest zapotrzebowanie na naszą muzykę i jaki jest jej wpływ po tylu latach" - podkreśla Tom Warrior.

Oto szczegóły EP-ki "Apocalyptic Raids":

1. "The Third Of The Storms (Evoked Damnation)"

2. "Massacra"

3. "Triumph Of Death"

4. "Horus / Aggressor"

5. "Revelations Of Doom"

6. "Messiah".