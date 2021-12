Hellfrost And Fire, czyli nowy zespół wokalisty Benediction

Wyjaśnijmy od razu, że w szeregach deathmetalowego Hellfrost And Fire u boku zasłużonego frontmana angielskiego Benediction odnajdujemy grającego na basie i gitarze Ricka "Dennisa" DeMusisa oraz amerykańskiego perkusistę Travisa Ruvo, muzyka znanego m.in. z formacji Echelon i Cropsy Maniac.



Zespół ma już za sobą nagrania pierwszego albumu "Fire, Frost And Hell", do którego okładkę zaprojektował niejaki Propraetor.



Gitarowe solówki zarejestrował gościnnie Anglik Scott Fairfax, członek m.in. birminghamskiego Memoriam oraz aktualny muzyk legendarnej florydzkiej formacji Massacre.



Pierwszą płytę Hellfrost And Fire wyda indyjska Transcending Obscurity Records. Wersja cyfrowa ujrzy światło dzienne 28 lutego 2022 roku. Premierę pozostałych edycji (w tym odsłonę winylową, CD i specjalny boks) zaplanowano na 18 marca 2022 roku.



Z utworem "Black Secrets In The Splintering Walls" Hellfrost And Fire możecie się zapoznać poniżej:

Wideo HELLFROST AND FIRE (International) - Black Secrets In The Splintering Walls (Death Metal)

Oto program albumu "Fire, Frost And Hell":

1. "Legion Of Hellfrost And Fire"

2. "Black Secrets In The Splintering Walls"

3. "Across The Bridge Of Tyrants"

4. "Meridian's Acquisition"

5. "The Lost King And The Heir Apparent"

6. "A Crown Of Conquest"

7. "Debris Wrought From Winter"

8. "Sonance Of The Swords"

9. "Throne Of Infinite Illusion"

10. "Within And Without The Emperor's Frontier".