Helena Vondráčková: Sekrety pięknej Heleny

Helena Vondráčková od lat udowadnia, że metryka to rzecz względna. 72-letnia artystka, która w miniony wtorek gościła na planie programu "Jaka to melodia?", zachwyca nie tylko pięknym wokalem, lecz także rewelacyjną figurą i niespożytą energią. W czym tkwi sekret znakomitej formy Heleny Vondráčkovej?

"Nigdy nie siedzę, dużo pracuję, do tego mam kota, psa oraz... męża" - odpowiadała z przymrużeniem oka, pytana przez gości "Jaka to melodia?" o przepis na wieczną młodość. "Do tego optymizm, spokój i sport" - dorzucała, posługując się nienaganną polszczyzną.

Język polski opanowała jeszcze w latach 70. Nie miała nauczyciela. "Uczyłam się wyłącznie z konwersacji" - opowiada. Był to okres, kiedy często koncertował w Polsce. W tamtych czasach - jak mówi - miała okazję wyemigrować na Zachód. Nie zdecydowała się ze względu na relacje rodzinne.

Na marginesie rozmowy o rodzinie Helena Vondráčková odniosła się także do faktu, że sama nie doczekała się potomstwa, chociaż marzyła o trójce dzieci. Przyznała, że żałuje, iż nie dane jej było zostać mamą. Uważa, że kariera muzyczna i macierzyństwo były do pogodzenia, jednak los zadecydował inaczej. "Cóż, takie jest życie" - podsumowuje z nutką sentymentu.

Odcinek specjalny "Jaka to melodia?" z udziałem Heleny Vondráčkovej będzie można obejrzeć już 2 lutego w TVP1 o godz. 18.30. Tego samego dnia rano "Pytanie na śniadanie" zaprasza na ekskluzywny wywiad z artystką.