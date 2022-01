Heidi Klum należy do grona najbardziej rozpoznawalnych topmodelek lat 90. Niemiecka piękność występowała w pokazach wielu uznanych w branży marek, a jej twarz zdobiła okładki prestiżowych magazynów, takich jak "Vogue", "Marie Claire" czy "Elle". Z czasem Klum zajęła się także projektowaniem odzieży i biżuterii, by ostatecznie znaleźć swoje miejsce w telewizji.

Dawna gwiazda wybiegów w 2006 roku stworzyła własny program o nazwie "Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum". Prowadziła też amerykański show "Project Runway" i była jedną z jurorek "America’s Got Talent". Klum ma też na koncie przygodę z aktorstwem - wystąpiła gościnnie w kilku filmach i produkcjach telewizyjnych. Pojawiła się m.in. w hitach jak "Diabeł ubiera się u Prady", thrillerze "Ktoś całkiem obcy" oraz serialach "Jak poznałem waszą matkę” i "Seks w wielkim mieście".

Modelka i prezenterka może również poszczycić się talentem wokalnym, co udowodniła w 2006 roku, wydając swój debiutancki singiel "Wonderland". Choć od tamtej pory jej muzyczna kariera nie nabrała rozpędu, wiele wskazuje na to, że wkrótce może się to zmienić. Wszystko za sprawą duetu ze Snoop Doggiem. Już 14 stycznia premierę będzie miał singiel "Chai Tea With Heidi", który Klum nagrała we współpracy ze słynnym raperem i duetem producenckim WeddingCake. Za realizację odpowiada wytwórnia Warner Music. Klum ujawniła w rozmowie z "The Sun", że od dawna jest wierną fanką Snoop Dogga, a ich wspólny projekt określiła mianem "spełnienia marzeń".

"Od samego początku wiedziałam, że jest jedyną osobą, z którą chciałabym zaśpiewać. Jestem ogromną fanką Snoop Dogga. Postanowiłam iść na całość. Skontaktowałam się z nim i, ku mojemu zaskoczeniu, zaprosił mnie do swojego studia. Czasami muszę się uszczypnąć, by upewnić się, że nie śnię, bo to dla mnie spełnienie marzeń. Pomógł mi osiągnąć mój cel: stworzyć utwór, przy którym ludzie będą chcieli tańczyć i świetnie się bawić" - wyznała uradowana modelka.