Heads For The Dead uderzą po raz trzeci (nowa płyta "The Great Conjuration")

"The Great Conjuration", nowe dokonanie Heads For The Dead, ozdobi okładka autorstwa singapurskiego artysty Dedy (The Art Of Badic Art).



Następcę albumu "Into The Red" (2020 r.) wyda indyjska Transcending Obscurity Records, która szykuje pełen wachlarz edycji, w tym m.in. CD w digipacku, klika wersji winylowych i kasetę; materiał będzie też dostępny drogą elektroniczną.



Dodajmy, że Heads For The Dead tworzą dwaj muzycy szwedzkiego Wombbath, czyli grający na gitarze, basie i klawiszach Jonny Pettersson oraz brytyjski perkusista Jon Rudin; a także znany z Sentient Horror, amerykański gitarzysta prowadzący Matt Moliti i niemiecki wokalista Ralf Hauber z Revel In Flesh.

Z nową kompozycją "World Serpent Dominion" Heads For The Dead możecie się zapoznać poniżej:

Wideo HEADS FOR THE DEAD - World Serpent Dominion (Death Metal) Transcending Obscurity Records

Sprawdźcie także opublikowany nieco wcześniej numer "The Jewel Of The Seven Stars", który rozpoczyna nową płytę Heads For The Dead:

Wideo HEADS FOR THE DEAD - The Jewel of the Seven Stars (Death Metal) Transcending Obscurity Records

Oto lista utworów albumu "The Great Conjuration":

1. "The Jewel Of The Seven Stars"

2. "The Beast"

3. "The Covenant"

4. "Rotten Bastard"

5. "The Breaking Wheel"

6. "The Bloodline"

7. "World Serpent Dominion"

8. "The Curse"

9. "Bloody Hammer"

10. "The Fog".