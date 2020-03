Havok: Posłuchaj "petardy" z nowego albumu "V"

Thrashowy kwartet Havok z Kolorado wyda 1 maja piątą płytę.

Havok przed premierą /Mark Maryanovich /

Album "V" zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem cenionego producenta Marka Lewisa (m.in. Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder).



Okładkę zaprojektował słynny Eliran Kantor.



Nowy longplay muzyków z Denver wyda niemiecka Century Media Records.



"V" promuje już wideoklip do singla "Phantom Force".



"Gdzieś tak w połowie prac nad 'V' stwierdziliśmy, że potrzebujemy pełnokrwistej petardy. David (Sanchez, grający na gitarze wokalista Havok) wspomniał coś o tempie 'Reign In Blood', od razu więc coś wymyśliłem i podesłałem chłopakom. 'Phantom Force', jako pierwszy singel z płyty, jest dowodem na to, że nie ustajemy w tworzeniu wściekłego, ofensywnego metalu bez wciskania kitu" - zapewnił Reece Scruggs, gitarzysta Havok.



Teledysk "Phantom Force" Havok możecie zobaczyć poniżej:

Na albumie "V" znajdziemy 11 kompozycji. Oto ich lista:



1. "Post-Truth Era"

2. "Fear Campaign"

3. "Betrayed By Technology"

4. "Ritual Of The Mind"

5. "Interface With The Infinite"

6. "Dab Tsog"

7. "Phantom Force"

8. "Cosmetic Surgery"

9. "Panpsychism"

10. "Merchants Of Death"

11. "Don't Do It".