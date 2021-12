​Hath: Album "All That Was Promised” gotowy

Nową płytę deathmetalowego kwartetu z New Jersey nagrano i zmiksowano w AJ Viana Productions pod kierownictwem AJ Viany, perkusisty Hath. W montaż materiału zaangażowany był także portugalski fachowiec Tiago "Canadas" Carvalho. Za mastering odpowiada Amerykanin Alan Douches z West West Side Mastering. Okładkę "All That Was Promised" zaprojektował Adam Burke (Nightjar Illustration), amerykański artysta, którego praca zdobi również "Of Rot And Ruin", debiutancki album Hath z 2019 roku.

Druga płyta Hath trafi na rynek 2 marca 2022 roku pod banderą amerykańskiej Willowtip Records (CD w digipacku, cyfrowo, jako dwupłytowy album winylowy).

Nowy longplay Hath promuje teledysk do kompozycji "Kenosis". Możecie go zobaczyć poniżej:

Na płycie "All That Was Promised" usłyszymy następujące utwory:



1. “The Million Violations"

2. “Kenosis"

3. “Lithopaedic"

4. “Iosis"

5. “Decollation"

6. “Death Complex"

7. “Casting Of The Self"

8. “All That Was Promised"

9. “Name Them Yet Build No Monument".