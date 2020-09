Hatebreed: Nowy album "Weight Of The False Self". Kiedy premiera?

Amerykanie z Hatebreed wydadzą pod koniec listopada długo oczekiwaną płytę.

Nowy album hardcore'owo-metalowej grupy z Connecticut miał się pierwotnie ukazać wiosną tego roku, plany wydawnicze podopiecznych Nuclear Blast Records pokrzyżował jednak wybuch pandemii koronawirusa.

"Weight Of The False Self" trafi ostatecznie do sprzedaży 27 listopada.

Okładkę zaprojektował uznany artysta Eliran Kantor, którego prace zdobią nagrania m.in. Soulfly, Testament, Iced Earth i Sodom.

Następcę longplaya "The Concrete Confessional" (2016 r.) promuje już singel "Weight Of The False Self". Możecie go posłuchać poniżej:

Oto lista kompozycji albumu "Weight Of The False Self":

1. "Instinctive (Slaughterlust)"

2. "Let Them All Rot"

3. "Set It Right (Start With Yourself)"

4. "Weight Of The False Self"

5. "Cling To Life"

6. "A Stroke Of Red"

7. "Dig Your Way Out"

8. "This I Earned"

9. "Wings Of The Vulture"

10. "The Herd Will Scatter"

11. "From Gold To Gray"

12. "Invoking Dominance".