Harry Styles jest jednym z największych i najbardziej wpływowych artystów muzycznych. Jego debiutancki album solowy, zatytułowany "Harry Styles", stała się jedną z dziesięciu najlepiej sprzedających się płyt roku na świecie. Jego drugi album, "Fine Line", znalazł się na szczycie listy Billboard 200 tuż po wydaniu, czyniąc go drugim numerem jeden w Stanach Zjednoczonych. Trzeci album - "Harry's House" - ukazał się w 2022 roku.

Podczas kariery solowej zdobył prestiżowe wyróżnienia, w tym nagrody BRIT, Grammy, Ivor Novello Award, American Music Award i wiele innych na całym świecie, a także był pierwszym mężczyzną na okładce magazynu "Vogue".

Harry jest również znany jako artysta dający niesamowite występy na żywo. Jego koncerty "Love On Tour" zostały przełożone z powodu pandemii i ostatecznie rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku w Las Vegas. Jego występy są pełne znanych na całym świecie hitów artysty, takich jak "Sign of the Times" ( posłuchaj! ), "Lights Up", "Adore You", "Watermelon Sugar" czy "Kiwi".

Harry Styles podczas castingu w "X Factor"

Harry Styles karierę rozpoczął od występu w brytyjskiej edycji "X Factor". Teraz okazało się, że... omal nie odpadł już na etapie castingów! Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak Simon Cowell przerywa występ Stylesa.

Zaprezentował przed jurorami "Hey, Soul Sister" zespołu Train, jednak nietrafione nuty od razu zostały wyłapane przez jury. Postanowili jednak dać mu drugą szansę i zaśpiewać coś a capella. Wykonał utwór "Isn’t She Lovely" Steviego Wondera, który zapewnił mu przejście do kolejnego etapu programu.