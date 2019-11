Harry Styles po raz pierwszy w Polsce: Koncert z płytą "Fine Line" w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

10 maja 2020 r. w Tauron Arenie Kraków zaśpiewa znany z boysbandu One Direction wokalista Harry Styles. Brytyjczyk promować będzie nadchodzącą płytę "Fine Line".

Harry Styles zaśpiewa w Polsce (z lewej Kacey Musgraves) /John Shearer /Getty Images

Nowy album Harry'ego Stylesa będzie dostępny w trzech wariantach: na CD, winylu oraz w wersji specjalnej, zawierającej 32-stronicową książeczkę z ekskluzywnymi zdjęciami zrobionymi w czasie powstawania płyty.

"Fine Line" (premiera 13 grudnia) zawierać będzie 12 nowych piosenek, w tym singel "Lights Up", który odsłuchano już ponad 100 milionów razy.

Harry będzie świętował premierę albumu podczas koncertu "Harry Styles - Fine Line live at the Forum - One Night Only", który odbędzie się 13 grudnia w Los Angeles.

Wokalista właśnie ogłosił na 2020 rok trasę koncertową "Love On Tour". Koncerty rozpoczną się w kwietniu w Wielkiej Brytanii, a następnie Styles przeniesie się do innych krajów w Europie i do Ameryki Północnej. Trasa zakończy się w Meksyku w październiku.

Pierwszy polski koncert odbędzie się 10 maja 2020 r. w Tauron Arenie Kraków.

Jako support w Europie wystąpi wschodząca gwiazda popu - King Princess (15 kwietnia - 31 maja), w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie - piosenkarka i autorka tekstów Jenny Lewis (26 czerwca - 5 września), a w Meksyku jamajska piosenkarka reggae Koffee (29 września - 3 października).

Ogólna sprzedaż biletów na wszystkie koncerty startuje w piątek 22 listopada. Na koncert w Polsce - o 10.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl. Dolar z każdego biletu zostanie przeznaczony na lokalne organizacje charytatywne.

16 listopada Harry po raz pierwszy w swojej karierze poprowadzi program "Saturday Night Live", a także zadebiutuje w telewizji z singlem "Lights Up" i nowym materiałem. 21 i 22 listopada wokalista grupy One Direction pojawi się w brytyjskim programie "Jools Holland".

