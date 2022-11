Z majątkiem 116 mln funtów (631 mln zł) Harry Styles jest najbogatszą gwiazdą w Wielkiej Brytanii, która ma nie więcej niż 30 lat. Tak wynika z tegorocznego rankingu magazynu "Heat". Druga w zestawieniu Dua Lipa ma "zaledwie" 69,1 mln.

W zestawieniu "Rich List" sporządzanym co roku przez brytyjski magazyn o gwiazdach "Heat", Harry Styles zadebiutował już w 2016 r. za sprawą świetnej passy w zespole One Direction, którego był członkiem. Sześć lat później znalazł się na szczycie rankingu najbogatszych gwiazd w Wielkiej Brytanii, które mają nie więcej niż 30 lat. Ubiegłoroczny lider zestawienia Ed Sheeran wypadł z niego, gdyż skończył 31 lat i nie spełnia kryterium wieku.

W pomnażaniu majątku Stylesowi pomogło zapewne wydanie albumu "Harry’s House", z którego piosenki tygodniami królowały na listach przebojów, a także gaże filmowe - Styles zagrał w "Nie martw się, kochanie" i "My Policeman". Gwiazdor wzbogacił się też dzięki kontraktowi reklamowemu z Gucci i zyskom swojej marki kosmetycznej Pleasing. To, że dołączył do filmowego uniwersum Marvela, może mu przynieść fortunę w kolejnych latach.

W rankingu najbogatszych ten 28-latek zostawił konkurencję daleko w tyle. Przy jego 116 mln funtów, majątek drugiej w zestawieniu Duy Lipy - 69,1 mln i trzeciej Cary Delevingne - 63,8 mln, prezentują się dosyć skromnie.

