Harry Styles i nowa płyta "Fine Line": Kiedy premiera?

Fani Harry'ego Stylesa czekali na tę wiadomość od dawna - 13 grudnia do sprzedaży trafi nowa płyta "Fine Line" wokalisty znanego z grupy One Direction.

Harry Styles szykuje nowy album /Theo Wargo/WireImage /Getty Images

Nowy album Harry'ego Stylesa będzie dostępny w trzech wariantach: na CD, winylu oraz w wersji specjalnej, zawierającej 32-stronicową książeczkę z ekskluzywnymi zdjęciami zrobionymi w czasie powstawania płyty.

Reklama

"Fine Line" zawierać będzie 12 nowych piosenek, w tym singel "Lights Up", który odsłuchano już ponad 100 milionów razy.

Harry będzie świętował premierę albumu podczas koncertu "Harry Styles - Fine Line live at the Forum - One Night Only", który odbędzie się 13 grudnia w Los Angeles.

Fani, którzy zamówili "Fine Line" na oficjalnej stronie artysty, otrzymają dostęp do przedsprzedaży biletów na to wydarzenie, która rozpocznie się 7 listopada. Ogólna sprzedaż wejściówek startuje dzień później, 8 listopada.



Harry Styles kończy 25 lat 1 / 11 1 lutego swoje 25. urodziny obchodzi brytyjski wokalista, członek grupy One Direction Harry Styles Źródło: Getty Images Autor: Steve Granitz udostępnij

16 listopada Harry po raz pierwszy w swojej karierze poprowadzi program "Saturday Night Live", a także zadebiutuje w telewizji z singlem "Lights Up" i nowym materiałem. 21 i 22 listopada wokalista grupy One Direction pojawi się w brytyjskim programie "Jools Holland".