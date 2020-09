Hanna Rek-Wyrobek nie żyje. Kiedy pogrzeb piosenkarki?

W poniedziałek (28 września) na Starych Powązkach w Warszawie odbędzie się ostatnie pożegnanie Hanny Rek-Wyrobek, polskiej piosenkarki popularnej głównie w latach 60. Była żoną Bogusława Wyrobka, pierwszego polskiego wokalisty rockandrollowego.

Hanna Rek-Wyrobek miała 83 lata /Andrzej Wrzesiński /East News

Hanna Rek-Wyrobek zmarła 17 września w wieku 83 lat. Informację o jej śmierci potwierdzono cztery dni później.

"Msza św. pogrzebowa odbędzie się w kościele p/w Karola Boromeusza na Starych Powązkach w poniedziałek 28 września o godz. 12:00, po czym Prochy Zmarłej zostaną złożone w Kolumbarium" - zawiadamia grono przyjaciół piosenkarki.



Hanna Rek-Wyrobek ukończyła studia na wydziale farmacji Akademii Medycznej w Warszawie. Podczas studiów występowała w chórze, STS-ie i kabarecie "Pineska".

W 1957 r. zajęła drugie miejsce w konkursie piosenki zorganizowanym przez Polskie Radio. Wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie w latach 1961-1962.

W 1966 r. została żoną Bogusława Wyrobka, pierwszego polskiego wokalisty rockandrollowego, który karierę zaczynał w grupie Rhythm And Blues. Do rozwiązania zespołu przyczynił się sam Edward Gierek - wówczas I sekretarz KW PZPR w Katowicach. Formalnie decyzję podjął zarząd gdańskiego Jazz-Clubu. Kontynuacją Rhythm And Blues byli Czerwono-Czarni, do których przeszli Michaj Burano i Marek Tarnowski.

Wyrobek odnalazł się wtedy w jazzowej formacji pianisty i kompozytora Zygmunta Wicharego. Z nim nagrał "czwórkę" N 0140, która przeszła do historii jako pierwsza rock'n'rollowa płyta w Polsce. Znalazły się na niej covery "Diana" ( sprawdź ! ) Paula Anki, spopularyzowane przez Elvisa Presleya "Jailhouse Rock" ( sprawdź ! ) i "Love Me" oraz przebój Billa Haleya "Two Hound Dogs".

Wideo Bogusław Wyrobek - Diana

To właśnie na koncercie Rhythm And Blues na Wyrobka zwróciła uwagę wokalistka Hanna Rek.



"Był uznawany za polskiego Presleya. Sala szalała, dziewczyny darły na sobie sukienki, krzyczały, piszczały na jego koncercie" - wspominała w jednym z wywiadów.

W połowie lat 60. Wyrobek znalazł się w składzie zespołu żony - Hanna Rek Band. Razem występowali głównie za granicą (m.in. w Skandynawii - w Laponii na świat przyszedł ich jedyny syn Maciek, w późniejszym czasie znany na scenie klubowej jako Maceo Wyro. Zmarł on w maju 2014 r. z powodu pęknięcia tętniaka). Było to związane z zakazem koncertów, który Wyrobek otrzymał w PRL. "Polski Elvis" w kraju przez lata pozostawał zapomniany.

Piosenki w wykonaniu Hanny Rek znalazły się w takich filmach, jak m.in. "Inspekcja pana Anatola", "Pan Anatol szuka miliona" i "Nad rzeką, której nie ma".

W 2005 r. wokalistka została odznaczona Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Śpiewała takie przeboje, jak "Augustowskie noce" ( posłuchaj ! ), "Gdy mi ciebie zabraknie", "Złoty pierścionek" ( sprawdź ! ) i "Znów minął lata jeden dzień" ( posłuchaj ! ).