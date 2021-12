Hank von Hell (Turbonegro) nie żyje. Kiedy odbędzie się pogrzeb?

9 grudnia 2021 roku w kościele w Lillestrøm odbędzie się uroczystość pogrzebowa Hansa von Hell, wokalisty grupy Turbonegro. Wydarzenie będzie transmitowane online oraz otwarte dla publiczności.



Hans-Erik Dyvik Husba, bo tak naprawdę się nazywał, występował w znanym norweskim zespole w latach 1993-2009. Był jednym z najpopularniejszych frontmanów w Norwegii, a w 2019 roku występował w eliminacjach do Eurowizji. Z piosenką "Fake It" chciał reprezentować swój kraj w Izraelu. wokalista miał zaledwie 49 lat, kiedy 19 listopada znaleziono go martwego w Slottsparken, publicznym parku w centrum Oslo.

Menedżer piosenkarza, Boye Nythun, który był również jego najlepszym przyjacielem, odwołał się do plotek o rzekomym samobójstwie Hansa.

"W ostatnich dniach widzieliśmy i obserwowaliśmy wiele plotek o śmierci Hansa-Erika. Mogę zaprzeczyć, że odebrał sobie życie. Hans-Erik miał optymistyczne plany na przyszłość i wiele na co czekał. Nie było tajemnicą, że Hans-Erik miał czasami trudne życie. Ostatnie kilka miesięcy było dla niego wyjątkowo ciężkie. Ciało Hansa-Erika nie mogło już tego znieść. Znaleziono go w Slottsparken. Jego ciało po prostu powiedziało stop" - powiedział Nythun.

"Nie powiem nic więcej o tej sprawie, ale chciałem zabrać głos, aby uniknąć dalszych spekulacji i plotek" - dodał.

Grupa Turbonegro pożegnała byłego wokalistę wzruszającym wpisem w social mediach. "Jesteśmy wdzięczni za czasy, chwile i magię, które dzieliliśmy z Hansem-Erikiem w Turbonegro w latach 1993-2009. Jako charyzmatyczny frontman, który w równym stopniu przekazywał humor i wrażliwość, Hans-Erik był kluczowy dla atrakcyjności zespołu. Był ciepłym człowiekiem o wielkim sercu, poszukującym duchowo i intelektualnie, który uwielbiał rozmawiać z każdym. Jesteśmy dumni z tego, co stworzyliśmy razem jako rockowi bracia w Turbonegro - z muzyki, z postaci, z całego naszego wszechświata" - czytamy w pożegnaniu zespołu.

"Hank Von Helvete pozostaje ikoniczną postacią w historii norweskiego rocka i kultury popularnej, a także zapisał się jako profil w międzynarodowej społeczności rock'n'rollowej. Aktor, romantyk i konferansjer - Hank przez całe swoje życie nie pozostawił wątpliwości, że jest człowiekiem sceny, kochającym światło reflektorów i uwagę publiczności. Nasze myśli i serca kierujemy do jego rodziny. Spoczywaj w pokoju" - pisze grupa.

W zespole Hank wydał 6 albumów, a solowo dwa. Jego dyskografię zamykał album "Solo" z 2020 roku. Muzyk zmarł 19 listopada 2021.

6 dni przed śmiercią, Hank udzielił ostatniego wywiadu dla podcastu MelodyPod.