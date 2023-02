Hanging Garden z nową płytą "The Garden". Kiedy premiera?

Ósmy longplay fińskiej grupy wyprodukowali Jussi Hämäläinen, grający na gitarze wokalista Hanging Garden, oraz Jarno Hänninen, który w D-studio (m.in. Beherit, Shape Of Despair) zajął się miksem i masteringiem. Okładkę "The Garden" zaprojektował rodzimy artysta Kalle Pyyhtinen.

Na nowej płycie usłyszmy perkusistę Anttiego Ruokolę, który w 2022 roku powrócił do składu Hanging Garden po siedmiu latach rozłąki. Następca albumu "Skeleton Lake" (2021 r.) ujrzy światło dzienne 24 marca w barwach Agonia Records. Wytwórnia z Piły szykuje pięć wersji winylowych, edycję CD oraz odsłonę cyfrową.

Przypomnijmy, że muzyka Hanging Garden to mieszanka melodyjnego death, doom i gothic metalu, obok której nie powinni przejść obojętnie miłośnicy twórczości Swallow The Sun, Ghost Brigade, October Tide, Katatonii czy Type O Negative.

Wideoklip o singla "The Four Winds" z nowej płyty Hanging Garden możecie zobaczyć poniżej:

Wideo HANGING GARDEN - The Four Winds (Official Music Video)

Oto lista kompozycji albumu "The Garden":

1. "The Garden"

2. "The Four Winds"

3. "The Construct"

4. "The Song Of Spring"

5. "The Fire At First Dawn"

6. "The Nightfall"

7. "The Stolen Fire"

8. "The Journey"

9. "The Derelict Bay"

10. "The Fireside"

11. "The Resolute".