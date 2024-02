Drugi longplay duetu z Edynburga będzie zarazem debiutem Hand Of Kalliach w barwach kalifornijskiej Prosthetic Records. Wytwórnia z Los Angeles zaplanowała premierę "Corryvreckan" na 23 lutego. Materiał dostępny będzie cyfrowo, na winylu i kasecie oraz w wersji CD.

Następcę wydanego niezależnie debiutu "Samhainn" z 2021 roku nagrano i wyprodukowano (w tym miks i mastering) w studiu Sphynx w angielskim Brighton pod okiem Wyntera Priora.



Wyjaśnijmy, że operujący w swej twórczości na styku melodyjnego death metalu i celtyckiego folk metalu Hand Of Kalliach tworzy małżeństwo John (wokal / gitara / perkusja) i Sophie (wokal / bas) Fraserowie.

Powstały w malowniczych okolicznościach przyrody teledysk do "Fell Reigns", głównego singla z drugiej płyty Hand Of Kalliach, możecie zobaczyć poniżej:

Wideo HAND OF KALLIACH - FELL REIGNS (OFFICIAL VIDEO)

Hand Of Kalliach - szczegóły albumu "Corryvreckan" (tracklista):

1. "Three Seas"

2. "Fell Reigns"

3. "Dìoghaltas"

4. "Cirein-cròin"

5. "Deathless"

6. "The Hubris Of Prince Bhreacan"

7. "Unbroken You Remain"

8. "The Cauldron"

9. "Of Twilight And The Pyre".